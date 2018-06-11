Британское издание The Times опубликовало карту России с оккупированным Крымом. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании.

«Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией у Украины в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина», - говорится в сообщении.

The Embassy draws the attention of @thetimes to the fact that it is unacceptable to mark on its maps Crimea, which was illegally annexed from Ukraine in 2014, as part of Russia. We demand to change the map #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/K5Z70EIXSL — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 июня 2018 г.





Отмечается, что карта России с Крымом появилась в номере газеты, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.

Издание пока не комментировало это сообщение.