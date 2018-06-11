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Британское издание The Times опубликовало карту России с оккупированным Крымом. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании.

«Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией у Украины в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина», - говорится в сообщении.

 


 

 

Отмечается, что карта России с Крымом появилась в номере газеты, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.

Издание пока не комментировало это сообщение.
ForUm

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