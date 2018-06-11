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На российско-украинской границе наблюдается накопление и возврат транспортных средств, сообщает Госпогранслужба.

Так, накопления грузовиков на выезд из Украины наблюдается перед пунктом пропуска «Сеньковка» в Черниговской области.

«По состоянию на 12:00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, которые были оформлены с нашей стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, за прошедшие сутки и сегодня утром сотрудники Федеральной пограничной службы РФ совместно с представителями других служб, осуществляющих контрольные операции в российском пункте пропуска «Нехотеевка», напротив пункта пропуска «Гоптовка», не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины.

Предварительно, причиной непропуска и возврата авто смежной стороной является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России.

Является ли это причиной – пока не известно. Ситуация отслеживается.
ForUm

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