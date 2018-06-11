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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницкой области участника российской политической организации «Национальное освободительное движение» на инспирировании межнациональной розни и антиукраинской пропаганде в интересах страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Житель Каменец-Подольского, находясь в составе вышеупомянутой организации, был завербован представителями ФСБ во время периодических выездов в Россию. По заданию «кураторов» агитатор изготавливал листовки якобы от украинских националистов с призывами к агрессивным действиям в отношении поляков, проживающих на территории Украины. Указанные материалы он получал от «заказчиков» через Интернет. Затем злоумышленник распространял листовки в популярных среди иностранных туристов исторических и культурных местах региона», - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы зафиксировали, что агитатор также администрировал сообщество в одной из социальных сетей, через которую распространял материалы по поддержке террористических организаций «Л/ДНР» и оправдывал российскую военную агрессию против нашей страны.

Финансирование преступной деятельности злоумышленника осуществлялось представителями спецслужб РФ с использованием криптовалюты.

Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта дела сотрудники СБУ обнаружили материалы с антипольской и пророссийской пропагандой, а также компьютерную технику с доказательствами противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

 
ForUm

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