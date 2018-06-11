Президент Европейского совета Дональд Туск поддержал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого раскритиковали чиновники Белого дома.
«На небесах есть особое место для Джастина Трюдо. Канада, спасибо за идеальную организацию саммита G7!» - написал он в Twitter.
There is a special place in heaven for @JustinTrudeau. Canada, thank you for the perfect organisation of G7!— Donald Tusk (@eucopresident) 10 июня 2018 г.
Напомним, представители Белого дома сделали в воскресенье крайне острые заявления с обвинениями в адрес канадского лидера Джастина Трюдо.
Президент США Дональд Трамп назвал своего канадского коллегу «слабым и нечестным».
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