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Президент Европейского совета Дональд Туск поддержал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого раскритиковали чиновники Белого дома.

«На небесах есть особое место для Джастина Трюдо. Канада, спасибо за идеальную организацию саммита G7!» - написал он в Twitter.

 


 

 

Напомним, представители Белого дома сделали в воскресенье крайне острые заявления с обвинениями в адрес канадского лидера Джастина Трюдо.

Президент США Дональд Трамп назвал своего канадского коллегу «слабым и нечестным».
ForUm

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