Общественность в Украине не верит в добрые намерения властей в вопросах распоряжения госсобственностью. А планы Мининфраструктуры передать государственные морские порты в концессию люди считаютпопыткой ублажить олигархов, раздав им остатки ликвидных госактивов, - такое мнение высказал аналитик Центра противодействия коррупции, координатор движения «Нет взяточничеству» Сергей Гула.

Эксперт прокомментировал результаты опроса на популярном Фейсбук-паблике «Порты должны быть государственными». На странице сообщества проголосовало свыше полутысячи украинцев, 84% из которых высказались против концессии госпортов и только 16% поддержали идею отдать гавани частному капиталу.

«Люди не уверены, в чьи руки попадут порты. Какое у нас общее представление? Что порты передадут олигархам - нашим или российским. Они максимально истощат их, вырежут все, что можно вырезать, приведут порты в жалкое состояние. В итоге эти предприятия, вместо стратегического значения, превратятся в балласт для государства. Поэтому большинство людей не доверяет концессиям от украинской власти», - пояснил Гула.

Эксперт добавил, что положения нового законопроекта «О концессии», проголосованного депутатами в первом чтении, подтверждают опасения украинцев, поскольку, в документе заложены очевидные схемы. В частности, право, позволяющее концессионеру получать компенсацию из госбюджета за недополученные им доходы. Это, по мнению эксперта, является чисто украинским «ноу-хау». В цивилизованном мире государство приглашает концессионера с целью увеличить поступления в госбюджет, а не оплачивать из него неудачи частника.

«Очевидно, что эта норма прописана под конкретного олигарха. Он возьмет в концессию объект, поработает, понесет убытки, а потом из государственного бюджета будет выкачивать деньги. Такую норму необходимо удалять, поскольку, нет смысла в такой концессии. Пусть уж лучше порт будет в государственном управлении, в госсобственности», - подчеркнул Гула.

Особенно горячая дискуссия, по мнению экспертов отрасли, возникнет, если Мининфраструктуры предпримет конкретные шаги по передаче в концессию самого крупного госпорта «Южный», доход которого в 2018 году ожидается на уровне 1,9 млрд. грн. Поскольку после передачи в концессию порта, бюджет получит, вместо 75% от нынешней суммы дохода, небольшой концессионный платеж. Кроме того, как писали ранее СМИ, в случае принятия нового законопроекта «О концессии», единственным претендентом на роль концессионера на 49 лет окажется компания «Портинвест», входящая в холдинг СКМ Рината Ахметова. Компания работает на причалах ГП МТП «Южный» длительное время, а новый законопроект предполагает для таких случаев «особый подход», при котором конкурс с участием других претендентов будет не нужен.

Сергей Гула подверг критике попытки правительства сохранить в новом законопроекте старые сроки концессии – 49 лет. По его словам, передача частнику гособъекта, такого, к примеру, как порт «Южный», на стольдлительное время, по сути, будет означать приватизацию, поскольку через полстолетия уже невозможно будет разделить то, что некогда было госсобственностью и то, что создаст за это время частник.

«За 49 лет этот порт можно и не собрать в кучу. Это выглядит, как скрытая приватизация. Потому что там можно столько настроить своего, что в итоге этот объект вообще перейдет частную собственность, поскольку в нем будет гораздо больше, по крайней мере, на документах, имущества концессионера, нежели государства. 49 лет - срок слишком велик. Думаю, можно говорить о максимум 10-15 годах», - резюмировал Гула.