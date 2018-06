Президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров G7 из-за заявлений. Об этом он сам сообщил в Twitter.

Трамп объяснил, что это связано с заявлениями премьер-министра Канады Джастина Трюдо.



«Учитывая лживые заявления Джастина на его пресс-конференции и тот факт, что Канада облагает огромными тарифами американских фермеров, рабочих и компании, я поручил американским представителям не одобрять коммюнике, пока мы рассматриваем вопрос о введении тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!» - написал Трамп.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!