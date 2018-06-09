также в разделеПолитика
Туск против возвращения РФ в G7 19
Порошенко: Залог подозреваемым в тяжкой коррупции надо отменить 33
Порошенко – голодающим узникам: Вы нужны нам живыми 35
Парубий: С представлениями ГПУ происходит «детективная история» 32
Западные социологи: В тройку лидеров на выборах в Украине вошли «Батькивщина», БПП и «За життя» 61
Аваков назвал Мураева подонком 111
Коалиция призвала СБУ обвинить Мураева в госизмене 119
В Раде подрались Береза и Долженков 104
Нардеп: Для создания антикоррупционного суда нужно принять еще один закон 62
«Май был самым кровавым»: США призвали РФ вывести войска с Донбасса 37
Глава МИД Турции: Европейские страны начали забывать об аннексии Крыма 46
Турчинов ответил Путину: Украинское государство есть и будет 128
Савченко оспаривает «позорное» разрешение Рады на ее арест 77
Путин: Россия продолжит помогать «ДНР» и «ЛНР» 213
Комитет ВР признал немотивированным представление на Пономарева 35
Порошенко поблагодарил Раду за очень хороший подарок на 4-ю годовщину его президентства 38
Порошенко хочет сформировать антикоррупционный суд в этом году 29
Рада уволила Данилюка 61

Лидеры стран «Большой семерки» на саммите в канадском Квебеке единогласно выступили против возвращения России в формат G7. Об этом в комментарии AFP сообщили советники французского президента Эммануэля Макрона, передает 112 Украина.

Так, Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Великобритании и Италии Тереза Мэй и Джузеппе Конте провели встречу, на которой согласовали общую позицию по участию России в «Большой семерке». Они решили, что европейская позиция отрицает возвращение РФ, однако позволяет устанавливать с ней эффективный диалог.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним также согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги