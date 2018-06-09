Лидеры стран «Большой семерки» на саммите в канадском Квебеке единогласно выступили против возвращения России в формат G7. Об этом в комментарии AFP сообщили советники французского президента Эммануэля Макрона, передает 112 Украина.

Так, Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Великобритании и Италии Тереза Мэй и Джузеппе Конте провели встречу, на которой согласовали общую позицию по участию России в «Большой семерке». Они решили, что европейская позиция отрицает возвращение РФ, однако позволяет устанавливать с ней эффективный диалог.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним также согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.