Президент Петр Порошенко во время лекции для студентов юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на тему: «Антикоррупционный суд в Украине» выразил убеждение, что в наиболее тяжелых коррупционных делах должна быть отменена такая мера пресечения, как денежный залог. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Часто борьбу с коррупцией у нас сейчас делают как спортивную рыбалку – поймал, задержал, сфотографировал и отпустил. И на сегодняшний день – это точно не нравится людям. Потому что борьба с коррупцией должна происходить совершенно иначе. Сегодня мало задерживать (коррупционеров, - ред.)», - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что еще три-четыре года назад сам факт задержания вызвал бурную реакцию общества, когда задерживали на заседании правительства, в служебном кабинете, ночью дома. «А что же дальше происходит с этими преступниками, внимание рассредоточивалось. Моя принципиальная позиция – каждый приговор должен дойти до суда. Коррупционер должно оказаться на скамье подсудимых», - отметил Президент.

По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Генпрокуратура, Служба безопасности и другие органы, которые должны бороться с коррупцией, жаловались на затягивание рассмотрения дел в судах. При этом Президент отметил, что уже почти 2 тыс. коррупционеров были осуждены решениями украинских судов за последнее время.

«Мы считаем, что нам надо в этом деле навести порядок. Потому что кто видит в этом саботаж, кто аргументирует эту позицию чрезвычайной перегруженностью судей, кто ссылается на недостаточное качество расследований. Кто-то пользуется тем, что для коррупционеров существует мера пресечения по абсолютному большинству в виде денежного залога. По наиболее тяжелым коррупционным преступлениям, я абсолютно убежден, что денежный залог надо отменить. Потому что это тяжкое преступление, чрезвычайно опасное для общества», - подчеркнул Порошенко.