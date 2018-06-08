Прокуратура Черкасской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами Черкасского городского совета, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следствием установлено, что должностные лица Черкасского горсовета по предварительному сговору между собой с целью растраты бюджетных средств в пользу третьего лица привлекли к своей противоправной деятельности частного предпринимателя и ее мужа. Именно с частным предпринимателем указанные должностные лица в 2017 году от имени департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета заключили договоры поставки. Достоверно зная, что обусловленный товар не закупался и не поставлялся, а следовательно, условия договора в действительности не выполнены, указанные должностные лица подписали акты приема-передачи имущества и договора о передаче товара на хранение, в результате чего за якобы оказанные услуги предпринимателю из бюджета перечислено более 3 млн 260 тыс. грн.

Одному из заместителей городского головы, заместителю начальника одного из департаментов горсовета, частному предпринимателю и ее мужу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

За совершенное лицам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.