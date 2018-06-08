Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал внефракционного народного депутата Евгения Мураева подонком.

«Мураев – подонок. Тут нечего обсуждать», - написал он в Twitter.

7 июня бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne назвал в эфире 112.Украина заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом.

«Сенцова можно по-разному воспринимать. Человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем. И время покажет, кто прав», - заявил Мураев.

Фракции БПП и «Народный фронт» потребовали от Службы безопасности возбудить против Мураева уголовное дело по статье «государственная измена».

Соответствующее заявление от фракций с трибуны Верховной Рады 8 июня объявил народный депутат Сергей Пашинский.

К заявлению присоединилась и первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая в знак протеста, заявила, что не примет ни одного приглашения от студии его канала, пока Мураев не извинится перед Сенцовым и призвала других нардепов присоединиться к этому бойкоту.

Народный депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук заявил, что возмущен ситуацией в информпространстве и требует от правительства реакции.

Гройсман ответил, что «согласен с оценками» Тетерука.