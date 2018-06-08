В течение 5 месяцев 2018 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы обеспечен сбор платежей в государственный бюджет в размере 132 2 млрд грн, сообщает пресс-служба ГФС.

Так, в Днипре собрано 13,7 млрд грн, Запорожье – 6,4 млрд грн, Львое – 2,2 млрд грн, Одессе – 3,5 млрд грн, Харькове – 5,0 млрд грн, Киеве – 101,4 млрд грн.

Поступления января-мая превысили уплату соответствующего периода прошлого года на 21,7 млрд грн, или на 19,7%.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого офисом, составила 60,0% от общего сбора в государственный бюджет налоговых платежей по Украине.

В ГФС отметили значительный прирост платежей в бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Налог на прибыль: 2018 – 38,2 млрд грн, 2017 – 20,2 млрд грн, темп прироста - 89,0%;

Налог на добавленную стоимость: 2018 – 58,5 млрд грн, 2017 – 51,2 млрд грн, темп прироста - 14,4%;

Отечественный акциз: 2018 – 21,5 млрд грн, 2017 – 24,9 млрд грн, темп прироста – -13,9%;

Другие: 2018 - 14,0 млрд грн, 2017 – 14,1 млрд грн, темп прироста – -0,6%;

По налогу с доходов физических лиц с заработной платы и единого социального взноса также произошел прирост платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, за январь-май 2018 года в сводный бюджет поступило 8,8 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, что на 28% или на 1,9 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.

В течение 5 месяцев 2018 года предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 19,5 млрд грн единого социального взноса, что на 4,7 млрд грн или на 33% больше прошлогодних показателей.

Почти на 23% или на 332 млн грн выросли поступления военного сбора, которого в течение 5 месяцев 2018 уплачено в бюджет более 1,7 млрд грн.