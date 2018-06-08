Международный валютный фонд проведет анализ закона об Антикоррупционном суде на предмет соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ.
Об этом говорится в пресс-релизе МВФ, сообщает «Экономическая правда».
«Верховная Рада Украины приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде, дополнив этим новым основополагающим компонентом антикоррупционную стратегию власти Украины. Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ», - приводятся слова представителя МВФ Йосты Люнгмана.
Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время