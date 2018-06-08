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Международный валютный фонд проведет анализ закона об Антикоррупционном суде на предмет соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ, сообщает «Экономическая правда».

«Верховная Рада Украины приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде, дополнив этим новым основополагающим компонентом антикоррупционную стратегию власти Украины. Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ», - приводятся слова представителя МВФ Йосты Люнгмана.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
ForUm

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