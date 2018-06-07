Сотрудники Департамента внутренней безопасности НПУ, при поддержке и содействии руководства Национальной полиции Украины, следователи и прокуроры Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины разоблачили бывшего начальника Департамента взрывотехнической службы Украины в совершении преступления.

По данным пресс-службы полиции, полковник полиции дал указание региональным подразделениям собирать средства на ремонт помещения, где размещался аппарат службы. И хотя все ремонтные работы были проведены за бюджетные средства, ежемесячно все сотрудники аппарата и территориальных подразделений перечисляли с заработной платы по 500-1000 гривен, которые их руководитель присваивал и тратил на свои нужды.

Кроме этого, избранным подчиненным чиновник завышал размер премий, а потом заставлял их переводить часть от этой суммы на его банковские счета.

За период пребывания в кресле руководителя мужчина обогатился за счет личного состава службы почти на 100 тыс. гривен.

По собранным материалам внутренней безопасности НПУ Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины было начато уголовное производство по факту завладения чужим имуществом путем обмана.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства и службы бывшего главы ДВТС НПУ и вручили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Устанавливаются факты причастности указанного должностного лица к совершению других преступных действий.