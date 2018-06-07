По факту телесных повреждений нанесенных врачу в городе Першотравенск начато уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией предусмотренной ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство – грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц.

В настоящее время по уголовному производству полицией проводится комплекс следственно-розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления с целью привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Ранее местное издание 05632.com.ua сообщило, что в ночь со 2 на 3 июня в городскую больницу поступил звонок от группы лиц, которые требовали, чтобы дежурный врач приехал и оказал помощь их товарищу, которому стало плохо. Врач отказался это сделать, объяснив, что не может покидать свое рабочее место во время дежурства, и предложил вызвать скорую или привезти своего товарища самостоятельно. Звонившие отреагировали угрозами расправы.

Как сообщает издание, через некоторое время после звонка к больнице действительно подъехали несколько внедорожников. Прибывшие на них лица, вооруженные автоматическим и травматическим оружием, выломали дверь, избили дежурного и разгромили кабинет реанимации.

После того как на место происшествия прибыла вызванная свидетелями полиция, нападавшие заблокировали вход в здание больницы.