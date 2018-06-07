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Президент США Дональд Трамп помиловал 67-летнюю афроамериканку Элис Мари Джонсон, приговоренную к пожизненному заключению за торговлю наркотиками. Об этом сообщает ВВС.

30 мая телезвезда Ким Кардашьян во время встречи с американским президентом призвала помиловать женщину.

 


 

 

Элис Мари Джонсон осуждена в 1997 году, в данный момент отбывает наказание в исправительном учреждении Алисвилля штат Алабама.

Телезвезда начала добиваться амнистии Джонсон в октябре 2017 года, когда узнала о ее судьбе из Twitter. На тот момент женщина провела в тюрьме 21 год, сейчас у нее уже появились правнуки.
ForUm

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