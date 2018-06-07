Президент США Дональд Трамп помиловал 67-летнюю афроамериканку Элис Мари Джонсон, приговоренную к пожизненному заключению за торговлю наркотиками. Об этом сообщает ВВС.
30 мая телезвезда Ким Кардашьян во время встречи с американским президентом призвала помиловать женщину.
Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.
Элис Мари Джонсон осуждена в 1997 году, в данный момент отбывает наказание в исправительном учреждении Алисвилля штат Алабама.
Телезвезда начала добиваться амнистии Джонсон в октябре 2017 года, когда узнала о ее судьбе из Twitter. На тот момент женщина провела в тюрьме 21 год, сейчас у нее уже появились правнуки.
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