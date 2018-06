Президент США Дональд Трамп помиловал 67-летнюю афроамериканку Элис Мари Джонсон, приговоренную к пожизненному заключению за торговлю наркотиками. Об этом сообщает ВВС.

30 мая телезвезда Ким Кардашьян во время встречи с американским президентом призвала помиловать женщину.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF