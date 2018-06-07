также в разделеОбщество
Полиция начала расследовать разгром больницы в Першотравенске 7
Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе 34
ГПУ: В следкоме РФ создали управление для дискредитации украинских военных 24
ФИФА запретила Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-2018 56
НАБУ обнародовало новый состав Совета общественного контроля 39
Умерла Кира Муратова 59
6 июня. Картина дня 34
На Житомирщине спали лосей, провалившихся в глину 33
Конвоиры запретили передавать Панову открытки ко дню рождения 31
Пожар в Чернобыльской зоне локализовали 29
СБУ подтвердила подлинность «списка 47» 44
«Устрашал жителей Херсонской области»: В РФ будут судить охранника Яроша 57
В ГФС заявили, что найденные у житомирского руководства деньги – их личные 53
Военный фельдшер уничтожил несколько боевиков и предотвратил захват «опорника» 49
Тука: Затопление шахт в ОРДЛО скажется на контролируемых территориях 31
За преследование журналистов в Крыму сообщили о подозрении 8 лицам 24
Балух за голодовку потерял 30 кг веса 20
СБУ задержала предпринимателя, финансировавшего боевиков 35

Минюст США внес зарегистрированную в Украине авиакомпанию «Дарт» в санкционный список за сотрудничество с Ираном.

Об этом говорится в документе опубликованном на сайте Федерального реестра США, сообщает Украинская правда.

DART AIRLINES (она же AIR ALANNA, она же DART AIRCOMPANY, она же DART UKRAINIAN AIRLINES, она же ООО «DART», она же «ALANNA», она же «ALANNA LLC», она же «DART, LLC», она же «DART, TOV»), как указывается в документе, подлежит вторичным санкциям «за оказание помощи, спонсирование или предоставления финансовой, материальной, технологической поддержки или финансовых или иных услуг иранской Caspian Air».

Ранее в Reuters провели расследование в отношении деятельности ЧВК «Вагнер» в Сирии.

В издании утверждают, что частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, перевозя в Сирию российских наемников.

В Reuters сообщили, что часть самолетов Airbus и Boeing, для перелета «вагнеровцев» приобрели или арендовали компании «Хорс» и «Дарт» (зарегистрированы в Украине).

«Хорс» и «Дарт» отвергают обвинения в поставках самолетов компаниям, находящимся под санкциями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги