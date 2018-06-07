В среду вечером, 6 июня, в районе рынка «Юлиана» на 3-й Слободской в Николаеве произошла перестрелка, в результате которой парень получил 5 огнестрельных ранений.
Об этом сообщают НикВести со ссылкой на управление патрульной полиции Николаева.
Известно, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. Пострадавшего госпитализировали.
В отделе коммуникаций с общественностью Главного управления Нацполиции Николаевской области добавили, что по городу объявлен план «Перехват».
Как пишет издание Новости-Н, ссылаясь на очевидцев происшествия, прозвучало несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гнались несколько человек.
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