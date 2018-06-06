Инспекторы Госэкоинспекции и общественные активисты спасли двух лосей, которые застряли в глине возле Иршанска Житомирской области и едва не погибли.

Об этом сообщила пресс-служба облуправления Госэкоинспекции.

Животные не могли самостоятельно выбраться из каолиновой глины около поселка Иршанск Хорошевского района.

«5 июня текущего года сотрудники Государственной экологической инспекции в Житомирской области совместно с общественными инспекторами по охране окружающей среды во время рейдовых мероприятий вблизи пгт Иршанск Хорошевского района обнаружили двух лосей, которые провалились в каолиновую глину и не смогли самостоятельно выбраться из природной ловушки», - говорится в сообщении.

Совместными усилиями государственных инспекторов по охране окружающей природной среды Житомирской области и общественности с помощью технических средств освободили животных.

Животные были обессилены от борьбы с природной стихией, однако грязь смыли, что позволило животным свободно передвигаться в естественной среде.