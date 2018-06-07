Рассекреченные документы Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины по тематике аварии на Чернобыльской АЭС внесли в реестр Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Участники мероприятия, которое состоялось в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел, сообщили общественности о включении вышеуказанных архивных материалов в международный реестр «Память мира» ЮНЕСКО.

«Указанный перечень документов всесторонне отражает причины, ход и последствия аварии, реакцию советской власти и тогдашних спецслужб. Немалую часть коллекции составляют документы из рассекреченных фондов КГБ», - говорится в сообщении.

Государственная архивная служба Украины вручила представителям СБУ сертификат, подтверждающий включение архивных документов в соответствующий реестр ЮНЕСКО.