также в разделеОбщество
Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе 14
ГПУ: В следкоме РФ создали управление для дискредитации украинских военных 18
ФИФА запретила Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-2018 36
Умерла Кира Муратова 44
6 июня. Картина дня 32
На Житомирщине спали лосей, провалившихся в глину 31
Конвоиры запретили передавать Панову открытки ко дню рождения 30
Пожар в Чернобыльской зоне локализовали 27
СБУ подтвердила подлинность «списка 47» 39
«Устрашал жителей Херсонской области»: В РФ будут судить охранника Яроша 53
В ГФС заявили, что найденные у житомирского руководства деньги – их личные 49
Военный фельдшер уничтожил несколько боевиков и предотвратил захват «опорника» 44
Тука: Затопление шахт в ОРДЛО скажется на контролируемых территориях 30
За преследование журналистов в Крыму сообщили о подозрении 8 лицам 22
Балух за голодовку потерял 30 кг веса 19
СБУ задержала предпринимателя, финансировавшего боевиков 34
Суд назначил дату дебатов по делу о госизмене Януковича 32
Комитет Рады выбрал кандидатов на должность аудитора НАБУ 28

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результаты интернет-голосования за новый состав Совета общественного контроля.

Так, в состав СОК вошли кандидаты от восьми общественных объединений «Трансперенси Интернешнл Украина», «Демократический топор орды», «Общественный люстрационный комитет», «Ассоциация юристов Украины», «Сич-С14», «Автомайдан», «Платформа Общественный контроль», «Антикоррупционный штаб».

Среди победителей голосования – 7 женщин и 8 мужчин. Из 15 избранных членов СОК один представляет ОО из Днипра (Артем Романюков), остальные – из Киева.

Четверо из 15 избранных кандидатов были членами СОК предыдущего созыва: Виталий Устименко, Галина Янченко, Екатерина Рыженко, Артем Романюков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги