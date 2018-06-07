Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результаты интернет-голосования за новый состав Совета общественного контроля.
Так, в состав СОК вошли кандидаты от восьми общественных объединений «Трансперенси Интернешнл Украина», «Демократический топор орды», «Общественный люстрационный комитет», «Ассоциация юристов Украины», «Сич-С14», «Автомайдан», «Платформа Общественный контроль», «Антикоррупционный штаб».
Среди победителей голосования – 7 женщин и 8 мужчин. Из 15 избранных членов СОК один представляет ОО из Днипра (Артем Романюков), остальные – из Киева.
Четверо из 15 избранных кандидатов были членами СОК предыдущего созыва: Виталий Устименко, Галина Янченко, Екатерина Рыженко, Артем Романюков.
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