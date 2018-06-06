Сотрудники Службы безопасности Украины задержали предпринимателя, который финансировал террористические организации «Д/ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности установили, что генеральный директор ряда аффилированных предприятий, часть из которых была на временно оккупированных территориях Донетчины, организовал производство средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Правоохранители зафиксировали, что делец поставлял продукцию, в частности, незаконным вооруженным формированием боевиков и платил «налоги» в так называемый бюджет террористов.

Сотрудники СБ Украины также задокументировали, что часть товара «собранную» на территории, подконтрольной украинской власти, делец реализовывал государственным угледобывающим предприятиям.

Сотрудники спецслужбы задержали генерального директора предприятия в Киеве, куда он приехал из временно оккупированного Донецка по «делам». Во время проведения санкционированных обысков в офисных, складских помещениях и по адресам проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию, печати, компьютерную технику и магнитные носители информации с доказательствами осуществления противоправной деятельности. Сотрудники СБ Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины также заблокировали средства на счетах субъектов хозяйствования, причастных к проведению сделки. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлении, решаются вопросы об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.