Следственный комитет Российской Федерации по Брянской области завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего гражданина Украины Александра Шумкова, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренном ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете деятельности). Об этом сообщается на сайте следкома.

По версии российского следствия, мужчина принимал активное участие в деятельности украинской экстремистской организации «Правый сектор», «направленной против интересов Российской Федерации и посягающим на ее территориальную целостность».

«В частности, в сентябре 2015 года он участвовал в блокирования автомобильной дороги, препятствуя доставке продовольствия и других жизненно необходимых товаров в Крым. Также Шумков стал участником ряда акций, направленных на устрашение жителей Херсонской области, митингующих против блокады Крыма и призывающих к восстановлению экономических и политических отношений с Россией» - заявили в следкоме.

В РФ подчеркнули, что «о значительной роли обвиняемого в деятельности экстремисткой организации свидетельствует и тот факт, что длительное время он был личным телохранителем ее лидера».



В августе 2017 года Шумкова задержали российские пограничники на автомобильном пункте пропуска «Троебортное» в Севском районе Брянской области при попытке въезда в Россию. Оперативное сопровождение по настоящему уголовному дело осуществлялось сотрудниками Федеральной службы безопасности.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал ForUm, в сентябре прошлого года стало известно, что бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков оказался в российском СИЗО.

Мать пропавшего сообщила, что на ее домашний адрес поступило открытое письмо из Следственного комитета Федеральной службы безопасности России в Брянской области, где было сказано, что Александр Шумков находится в брянском СИЗО. По ее словам, Шумков был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в экстремистских организациях.

В конце мая в знак солидарности с Сенцовым Шумков объявил голодовку.