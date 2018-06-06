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В Оболонском районе автобус сбил женщину на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Около 20:00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на пересечении проспектов Степана Бендеры и Оболонского автобус насмерть сбил женщину. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, опросила свидетелей и очевидцев.

Предварительно установлено, что маршрутный транспорт поворачивал вправо со стороны Северного моста в направлении Оболонского проспекта и на пешеходном переходе сбил женщину. По объяснениям водителя, он не заметил пешехода. От полученных травм местная жительница скончалась на месте аварии. Во время ДТП в салоне автобуса находились два пассажира, которые не пострадали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Следователи назначают судебные экспертизы, а также изымают видеозаписи с камер наблюдения для установления обстоятельств и механизма ДТП.
ForUm

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