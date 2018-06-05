286 миллиона гривен бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных за рубежом, Министерство здравоохранения использовало неэффективно, еще 24 миллиона гривен – использованы с нарушением законодательства. Об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, сообщает управление информационной политики ведомства.

По его словам, сегодня возникает ряд недоразумений вокруг проведенного аудита, несмотря на конкретные факты и цифры. «Факты доказали, что Министерство здравоохранения не обеспечило законного и эффективного использования средств госбюджета по лечению граждан Украины за рубежом. При этом Минздрав перед заслушиванием отчета в Счетной палате согласился со всеми нашими замечаниями. Отчет согласован Минздравом. И сейчас очень странная такая бурная реакция на результаты аудита», - подчеркнул Пацкан.

В частности, Счетная палата констатировала отсутствие заключения двусторонних соглашений с медицинскими зарубежными учреждениями, отсутствие надлежащих расчетов стоимости услуг по лечению, не был проведен анализ цен стоимости лечения при выборе медучреждений, а также отсутствует оценка качества и результативности лечения и ряд других недостатков. «Если говорить в целом, то в 2016 и 2017 годах более 31% проверенных средств, выделяемых для лечения онкобольных за рубежом, были использованы с нарушениями или экономно. А это - человеческие жизни», - сказал Пацкан.

Кроме того, добавил он, за эти два года, из-за неэффективных решений Минздрава, не использованы почти 200 млн грн. «И это, к сожалению, далеко не все факты. Соответствующий отчет не является секретным. Уже в ближайшие дни мы обнародуем его на официальном сайте», - добавил председатель Счетной палаты.

Он заявил, что аудит был начат еще предыдущим составом Счетной палаты, а нынешний состав - его завершал. «Мы взяли обязательство - не замалчивать и не скрывать ни одного факта нецелевого использования средств. И исключения здесь не может быть для одного ведомства», - добавил председатель Счетной палаты.

Он отметил, что Счетная палата - государственный орган, который несет ответственность за результаты своих проверок использования средств. «И наша задача - обратить внимание органов власти на недостатки и нарушения. А они уже должны их исправлять, а не искать оправдания таким нарушением», - подчеркнул Пацкан.

Он отметил, что, пока, в первую очередь, необходимо думать о спасении жизней онкобольных украинцев и максимально упростить доступ к лечению за рубежом. «Поэтому здесь следует отбросить эмоции и руководствоваться только интересами людей, которые крайне нуждаются в помощи государства в лечении», - добавил председатель Счетной палаты.

Ранее СМИ распространили заявление заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, сделанное им во время выступления в Счетной палате на обсуждении отчета о результатах аудита эффективности средств госбюджета, выделенных Минздраву для лечения граждан Украины за рубежом. В частности, говоря об онкобольных, Линчевский заявил о неэффективности использования этих средств в связи с высоким уровнем смертности таких больных.

Позже Линчевский заявил, что его высказывания были вырваны из контекста и не отражают позицию Минздрава, а обнародованная стенограмма заседания является неполной.