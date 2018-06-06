С 1 по 31 мая зафиксирован заход 16-ти грузовых судов-нарушителей и танкеров в порты оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что все суда были под флагами Российской Федерации. В общем этими судами осуществлено 54 захода в порты Севастополя и Керчи.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки, зафиксировано 15 судов под флагами Российской Федерации, Панамы, Коморских островов и островов Кука.

Напомним, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета Министров Украины от 30.04.2014 № 578-р «Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта» и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г.. № 255 «О закрытии морских портов».

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и Севастополя, является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также является нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в частности, уголовную.