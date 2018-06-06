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Скотланд-Ярд заявляет, что установил примерную хронологию событий в день отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Радио Свобода.

Согласно заявлению британской полиции, которая была обнародована 5 июня, Юлия Скрипаль прибыла из России в аэропорт «Хитроу», что близ Лондона, около 14:40 3 марта.

В 9:15 4 марта машину Сергея Скрипаля зафиксировали в районе Лондон-роуд, Черчилль-вэй-Норте и Уилтон-роуд в городе Солсбери, а в 13:30 - на Девизес-роуд. Около 13:40 они припарковали автомобиль в торговом центре Maltings, после чего пошли в Bishops Mill Pub в центре города.

В 14:20 они зашли на обед в ресторан Zizzi, который покинули около 15:35. Ориентировочно через 40 минут экстренные службы получили сообщение, что Сергей и Юлия Скрипали находятся на скамейке возле ресторана в критическом состоянии.

В полиции также заявили, что уже просмотрели более 4000 часов видео с камер наблюдения, получили информацию от более 900 свидетелей и провели 176 обысков.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место.

Ее отец, 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, был выписан из больницы 18 мая.
ForUm

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