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Вчера, 5 июня, в Чугуеве Харьковской области обнаружили повешенным местного активиста Николая Бычко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Роман Лихачев.

«В Чугуеве нашли повешенным активиста из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией», – напиал он.

По лсовам Лихачева, полиция не приезжала на место происшествия почти час.

«Мое мнение – самоубийство инсценировано грубо и цинично, могу привести массу доказательств, да и пофигизм полиции подсказывает, что все спишут по-быстрому и на тормозах... Николай готовил документы для открытия общественной организации, строил планы на будущее, перед смертью также мониторил очистные сооружения – и тут резко решил повеситься – не смешите», – отметил он.

 
ForUm

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