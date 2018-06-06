Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 5 июня в Польше, что газопровод «Северный поток-2» является частной инициативой.

Так Штайнмайер ответил на вопрос об угрозе этого проекта для европейской солидарности и безопасности, сообщает «Украинская правда».

В то же время он подчеркнул, что в разговорах с российской стороной немецкое правительство поднимает вопросы, которые беспокоят, в частности, Польшу.

«Во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель подняла вопрос Украины.

Речь идет о том, чтобы развеять опасения Польши и Украины, что ветка «Северного потока-2» приведет к прекращению транзита газа через территорию Украины. Стоит найти решение, которое позволит удержать транзит газа через Украину», - заявил президент ФРГ.

Президент Польши Анджей Дуда, с которым встречался Штаймаер, в свою очередь, отметил, что вопрос «Северного потока-2» - это вопрос энергетической безопасности Европы.

«Я объяснил президенту Франк-Вальтер Штайнмайеру причины нашего неодобрения этого проекта и нашего несогласия на то, чтобы этот газопровод был построен.

Мы убеждены, что речь также идет об интересах Европы как единого целого, потому что мы не хотим такой ситуации, когда есть большое доминирование российского поставщика - прежде всего Газпрома», - заявил он.

«Польша хочет, чтобы подобной ситуации в будущем больше не было, поэтому Варшава реализует собственные газовые проекты, чтобы гарантировать газовую безопасность своим соседям», - добавил Дуда.

Напомним, 10 апреля федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина не должна утратить статус транзитера при реализации проекта «Севреный поток-2», часть газа должна транспортироваться по ее территории.

18 мая Путин после переговоров с Меркель заявил, что запуск «Северного потока-2» не означает остановку транзита газа через Украину.

Германия и Финляндия уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.