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США призвали правительство Украины выполнить требования Международного валютного фонда в вопросе создания независимого Антикоррупционного суда. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

«США призывают правительство Украины внедрить глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы, которые отражают требования народа Украины, выдвинутые во время Революции достоинства: покончить с системной коррупцией, ускорить экономический рост и обеспечить европейское будущее всем украинцам. Создание действительно независимого антикоррупционного суд является самым важным, срочным шагом, который правительство может сделать для выполнения этих требований и снизить уровень коррупции, которая угрожает национальной безопасности, экономическому развитию и становлению демократии», - говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что США поддерживают Международный валютный фонд, который определит, соответствует ли новый закон об антикоррупционном суде обязанностям Украины в рамках программы поддержки МВФ. «Мы согласны с МВФ, что законодательство по созданию антикоррупционного суда должно предоставлять ключевую роль в выборе квалифицированных судей международному совету экспертов», - подчеркнули в Госдепе. В США подчеркнули, что законопроект об антикоррупционном суде должен удовлетворить МВФ, который оказывает существенную финансовую поддержку украинскому правительству.

«Поэтому мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который отвечает требованиям МВФ. антикоррупционный суд должен выполнить важную работу для защиты украинского народа», - говорится в заявлении.

Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.  

МВФВсемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году. 

1 марта Верховная Рада поддержала за основупрезидентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде. 
ForUm

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