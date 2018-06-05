До момента аварийности моста Метро есть еще 4 года, его капитальной ремонт уже планируется, заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«Состояние моста Метро определено как 4, то есть – ограничено работоспособное», - комментирует Давтян определение, данное ему по результатам обследования Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций в 2015-2016 гг.

«Обследование в частности установило, что до момента аварийности еще 6 лет (с момента проведения этого обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года», - отметил заместитель председателя КГГА.

Он добавляет, что было проведено комплексное обследование, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Результаты ее ожидаются в августе 2018 года.

«После получения положительных результатов экспертизы нужно будет 6 месяцев на разработку документации. После этого можно начинать капремонт. По плану, выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства – 2 года», - отметил Давтян.

Ранее соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский заявил, что построенный в 1965 году мост может рухнуть в любой момент.

По его словам, опасность обрушения возникла из-за того, что во время строительства напрягаемые пучки арматур не были как следует изолированы. Из-за этого пучки покрылись ржавчиной, и на данный момент арматура находится в плохом состоянии.

По словам Росновского, капремонт не поможет, нужна реконструкция моста.