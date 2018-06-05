Завтра, 6 июня, в Украине ожидается похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Завтра похолодает. Ощутимо. 6 июня в большинстве областей температура воздуха снизится до +18-24 градусов. На юге, юго-востоке (Запорожье, Донецкая область) и на Закарпатье ожидается +24-27 градусов», – написала она.

По прогнозу синоптика, дожди наиболее вероятны в среду в южных областях, в Крыму - сухо. «На остальной территории Украины, поскольку мы постоянно в тылу фронта, будет господствовать сухая погода», – подчеркнула Диденко.

Она сообщила, что в Киеве завтра также ожидается похолодание - днем ​​около +20 градусов, осадков не будет.

«Следующая ночь, ночь на четверг, будет кратковременно холодной. На Севере и Западе +9-12, местами + 7-9 градусов. Остальная территория – ночные + 10-15 градусов», – отметила синоптик.