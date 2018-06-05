3 июня вблизи Марьинки Донецкой области военнослужащие одной из бригад из состава Объединенных сил задержали жителя Ясиноватой, 22-летнего Алексея Наводнича.

Как сообщает пресс-центр ООС, представители военной контрразведки СБУ установили, что указанный гражданин относится к разведывательно-агентурной сети террористической организации «МГБ ДНР» и с марта 2018 по заданию своих кураторов проводил разведку военных объектов ВС Украины в районе Марьинки, за что получал вознаграждение в размере 15 тыс. рублей РФ за каждое выполненное задание.

Материалы по содействию Наводнича деятельности террористической организации «ДНР» направлены в Волновахский отдел полиции, который начал уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины.