В Гданьске полиция задержала водителя, который в нетрезвом состоянии ездил на автомобиле Mercedes по пирсе в районе Бжезьно. Арестованным оказался 21-летний гражданин Украины, сообщает Польское радио.

Как сообщил спикер городского коменданта полиции в Гданьске Мариуш Хжановский, украинцу были предъявлены обвинения только после того, как он протрезвел. Он будет отвечать за управление транспортным средством под воздействием алкоголя, а также езду в неположенном месте.

Во время задержания украинец не оказывал сопротивления и согласился на добровольное наказание. Задержанному будет запрещено в течение трех лет управлять автотранспортом. Кроме того, ему придется заплатить 5000 злотых штрафа в фонд помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

После задержания украинец попытался объяснить полицейским, что он не знал, что на пирс в Бжезьно въезд автотранспорта запрещен.