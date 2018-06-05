также в разделеПроисшествия
СМИ: На месте возгорания в Чернобыльской зоне обнаружил факелы 1
В Николаеве двое пьяных морпехов избили волонтера 7
Нападение на одесского активиста квалифицировали как покушение на убийство 20
Пожар в зоне ЧАЭС: продукты горения в сторону Киева не распространяются 35
На Одесчине лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, есть жертвы 18
В Одессе от кори умер ребенок 15
В Энергодаре начали расследовать «кровавое» выступление перед детьми 29
Минэкологии: Радиационная обстановка в Чернобыльской зоне не ухудшилась 31
В Чернобыльской зоне горит лес 103
В Одессе с ножом напали на лидера местного «Автомайдана» 63
На Донетчине в дом бросили 3 гранаты 59
Застрелился известный режиссер Кантер 130
На Донбассе погиб брат Гонгадзе 58
В Черноморске стреляли в депутата местного совета 18
СБУ: Хакеры пытались атаковать дипведомство страны НАТО с ресурса Минздрава 58
В Кропивницком произошел взрыв возле банка 38
Боевики 30 раз обстреляли позиции ООС и понесли потери 75
На Одесчине – вспышка кори среди нацгвардейцев 37

В Гданьске полиция задержала водителя, который в нетрезвом состоянии ездил на автомобиле Mercedes по пирсе в районе Бжезьно. Арестованным оказался 21-летний гражданин Украины, сообщает Польское радио.

Как сообщил спикер городского коменданта полиции в Гданьске Мариуш Хжановский, украинцу были предъявлены обвинения только после того, как он протрезвел. Он будет отвечать за управление транспортным средством под воздействием алкоголя, а также езду в неположенном месте.

Во время задержания украинец не оказывал сопротивления и согласился на добровольное наказание. Задержанному будет запрещено в течение трех лет управлять автотранспортом. Кроме того, ему придется заплатить 5000 злотых штрафа в фонд помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

После задержания украинец попытался объяснить полицейским, что он не знал, что на пирс в Бжезьно въезд автотранспорта запрещен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги