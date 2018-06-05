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Сотрудники контрразведки СБУ  под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области пресекли деятельность организованной группировки, участники которой незаконно переправляли в Украину выходцев из стран так называемого «миграционного риска».

По данным пресс-центра ведомства, несколько граждан Украины через специализированные ресурсы Интернет и личные контакты получали заказы и в дальнейшем подделывали документы, необходимые для получения визы для въезда в страну. Изготовленные подделки направлялись «клиентам» почтовыми службами. Оплата услуг проводилась через банковские карточки, оформленные на подставных лиц.

За период 2017-2018 годов злоумышленники успели «оформить» фальшивые документы более пятисот лицам.

Оперативники СБ Украины одновременно задержали в Киеве и Одессе трех лиц, причастных к организации нелегального бизнеса. Во время санкционированных обысков по местам их проживания, работы и в транспортных средствах правоохранители изъяли значительное количество поддельных документов и оборудования для их изготовления.

У дельцов, в частности, выявлены чистые бланки государственных учреждений, банков, коммерческих структур, штампы и печати отечественных и иностранных государственных органов, соответствующее техническое оборудование, принтеры, компьютерная техника, банковские карты, их заготовки, а также оборудование для их программирования, денежные средства в сумме около полутора миллионов гривен. Кроме этого, у фигурантов дела изъято незарегистрированное огнестрельное и травматическое оружие, а также боеприпасы.

В рамках открытого СБУ уголовного производства трем задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

 
ForUm

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