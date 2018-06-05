Парение или вейп, который рассматривается и как альтернатива курению табака, и как самостоятельное увлечение, всего за несколько лет обзавелся внушительной по числу армией фанатов. Что толкает людей на приобретение электронных паровых девайсов, и есть ли у парения характерные недостатки?

Электронные сигареты покупают и те, кто ранее не курил, однако, чаще всего парить начинают именно курильщики. В данных условиях разумно рассматривать парение в сравнении с курением, акцентировав внимание на плюсах вейпа.

Меньший вред

Парение нельзя назвать безвредным, но вред от вдыхания пара существенно ниже, чем от дыма. Даже дорогая сигарета при тлении производит десятки откровенно вредных и смертельно опасных ядов, канцерогенов и веществ, способствующих развитию опасных заболеваний дыхательных путей, сосудов, сердца, нервной системы. И все это попадает и оседает в теле курильщика. В паре таких веществ гораздо меньше.

Финансовая выгода

Несмотря на то, что покупка хорошего девайса, учитывающего ваши личные требования к парению, может быть достаточно затратной, на дистанции парение становится выгоднее курения. Всего за несколько месяцев парильщик реально может отбить вложенные средства посредством экономии и тратить меньше на свои увлечения, если сравнивать вейп с ежедневной покупкой 1-2 пачек табачной продукции.

Возможность бросить курить

Многие курильщики переходят на вейп с одной целью – бросить курить, а впоследствии, вероятно, отказаться и от пара. Если не спешить, приложить определенные волевые усилия, правильно подобрать жидкости и постепенно снижать в них содержание никотина до нуля, электронные сигареты реально могут помочь бросить курить. Они же помогут справиться с психологической зависимостью и дадут возможность парить «нулевой» жидкостью в исключительных случаях.

Есть ли у электронных сигарет недостатки?

Во-первых, не стоит списывать со счетов тот вред, который они наносят организму. Длительное влияние пара на человеческий организм не изучено, но уже известно, что вейп наносит вред сердечнососудистой системе, нервной системе, органам дыхания, может способствовать развитию различных болезней. Да, возможно, этот вред меньше, чем от обычной сигареты, но он есть. К тому же, в никотиновых жидкостях есть то самое вещество, которое заставляет курить и парить.

Во-вторых, учитывая широкий ассортимент девайсов и жидкостей, может потребоваться время на то, чтобы подобрать действительно «ваш» вариант электронной сигареты. Не стоит забывать о наличии подделок, расходных материалов с сомнительным и опасным составом от непроверенных производителей и просто низкокачественной продукции на рынке. Поэтому выбирать и покупать электронные сигареты и все, что с ними связано, нужно только в проверенных магазинах с сертифицированной продукцией, не спеша и изучив доступный ассортимент.