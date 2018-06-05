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Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Королевство Испания встретился с президентом футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Пересом. Об этом ForUm’у   сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко поздравил руководство «Реала» с исторической победой – завоеванием 13 Кубка чемпионов Европы по футболу.

Президент ФК «Реал Мадрид» отметил высокий организационный уровень, который обеспечила Украина для проведения финальных матчей Лиги Чемпионов. Перес также отметил положительную атмосферу Киева, что способствовало победе клуба.

Собеседники обсудили возможные пути активизации взаимодействия между Украиной и Испанией в области спорта.

Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера и фамилией Порошенко.

 
ForUm

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