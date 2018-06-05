Во время получения взятки задержан военнослужащий – менеджер отдела кадрового центра Вооруженных сил Украины, который требовал от гражданина Украины 25 тысяч гривен за включение в состав подразделений миротворческой миссии в Конго.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сумму неправомерной выгоды взяточник получил двумя частями, а именно: 1 июня – в размере 2500 грн и 4 июня – в размере 22 500 грн, что задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

Неправомерную выгоду у задержанного изъяли.

В настоящее время задержанному готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и об отстранении последнего от занимаемой должности.