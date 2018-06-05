Олимпийскую чемпионку Екатерину Боброву не пустили в Украину из-за посещения детского лагеря «Артек» в оккупированном Крыму.

«Сегодня ночью мы вместе с мужем летели на большой и важный семейный праздник – в Киев на юбилей его мамы, моей любимой свекрови. И меня не пустили на Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести Олимпийский урок», - написала она в Instagram.

Спортсменке запрещен въезд в Киев на три года.

На Олимпийских играх в Корее Боброва в составе команды атлетов-олимпийцев из России завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях.