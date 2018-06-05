Олимпийскую чемпионку Екатерину Боброву не пустили в Украину из-за посещения детского лагеря «Артек» в оккупированном Крыму.
«Сегодня ночью мы вместе с мужем летели на большой и важный семейный праздник – в Киев на юбилей его мамы, моей любимой свекрови. И меня не пустили на Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести Олимпийский урок», - написала она в Instagram.
Друзья! Я знаю заранее, что сейчас будет очень и очень неоднозначный пост, но я хочу его написать и сразу хочу самыми жирными буквами отметить, что это Не. Про. Политику. Это про людей, про семью, про друзей... Буквально сегодня ночью мы вместе с мужем летели на большой и важный семейный праздник – в Киев на юбилей его мамы, моей любимой свекрови. И меня не пустили в Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести Олимпийский урок, где мы с ними в очень праздничной, тёплой и дружеской атмосфере общались о жизни, спорте, здоровье, преодолении трудностей, достижении целей.. а ещё, например, о дружбе – с детишками из самых разных стран: России, Белоруссии, Казахстана и ещё очень многих стран. А Артек находится в Крыму. И вот у меня чисто ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ вопрос. Что может быть правильным в данной ситуации? Не ехать общаться с детьми из разных стран, что было им так важно, что вызывало слёзы счастья, что рождало мотивацию и радость, и воодушевление? И вызывало их такой светлый смех и улыбки.. И наше общение длилось гораздо дольше запланированного, потому что мы просто не могли остановиться! Или отказываться от возможности ехать к своей семье, поздравлять любимую маму мужа с таким важным праздником, провести два дня в окружении своей семьи, семьи мужа ? Я вам честно скажу - у меня нет ответа на этот вопрос. Но я очень хочу, чтобы у ВСЕХ нас с вами вообще не было причин подобные вопросы задавать и принимать подобные решения. Мира нам всем. И взаимопонимания. От всего сердца. А я, к большому моему сожалению, не смогу приехать в гости к родным ещё как минимум три года... P.s. Ставлю новые личные рекорды. Это было самое короткое в моей жизни путешествие 🙈 #Россия #Украина #Дружба #Киев #МирВоВсемМире #Семья #любовь #поездка #приключение #дружбанародов #мама #папа #свекровь #свекр #дети #лагерь #Артек #изнеопубликованного
Спортсменке запрещен въезд в Киев на три года.
На Олимпийских играх в Корее Боброва в составе команды атлетов-олимпийцев из России завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время