В понедельник, 4 июня, вечером, в районе Донецкой фильтровальной станции произошел мощный бой, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Сейчас в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещения, персонал укрывается в бомбоубежище», – сообщается на странице ведомства в Twitter.

Как сообщал ForUm, в ночь на 4 июня Донецкая фильтровальная станция снова подверглась обстрелам.