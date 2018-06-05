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В понедельник, 4 июня, вечером, в районе Донецкой фильтровальной станции произошел мощный бой, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Сейчас в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещения, персонал укрывается в бомбоубежище», – сообщается на странице ведомства в Twitter.

Как сообщал ForUm, в ночь на 4 июня Донецкая фильтровальная станция снова подверглась обстрелам.
ForUm

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