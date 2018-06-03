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В ночь на 3 июня в Полтавской области в результате столкновения скутера с поездом погибли два человека.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

«Сегодня ночью в Новосанжарском районе поезд смертельно травмировал 19-летнего парня и 17-летнюю девушку, которые на скутере пересекали железнодорожное полотно. Погибшие - жители двух сел Новосанжарщины. Сейчас полиция Полтавщины расследует этой трагедии», – написал он.
ForUm

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