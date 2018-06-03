В Киеве состоялся 26-й благотворительный «Пробег под каштанами». Мероприятие прошло под лозунгом «Бегу ради маленьких сердец», сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр Киева Виталий Кличко дал старт и принял участие в пробеге.

«Это хорошо, что в таких акциях участвует большое количество киевлян. В этом году к пробегу присоединилось рекордное количество приверженцев здорового и бодрого образа жизни - более 13 тыс. человек. Мне - и как мэру, и как спротсмену - приятно, что Киев становится более спортивным, более активным», - заявил городской голова.

Он отметил, что пробег является благотворительным. Средства собирают на спасение маленьких пациентов с пороками сердца - на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

«Только в прошлом году благотворительный «Пробег под каштанами» собрал 1,5 млн гривен, за которые приобрели необходимое оборудование. И спасли не одну детскую жизнь», - отметил мэр столицы.

Также после пробега мэр вручил награды участникам забега мужественных, участникам с ДЦП, спортсменам и многочисленной команде. Всего в программе 5 забегов: для спортсменов, забег мужественных, пробег в ходунках, детский забег и благотворительный.

«Пробег под каштанами» - самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Проходит ежегодно, начиная с 1993 года. В последние годы средства, собранные во время «Пробега под каштанами», направляются на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования для Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Начиная с 2002 года участники «Пробега под каштанами» начали поддерживать Центр и собрали более 437 тыс. долларов, на которые были закуплены необходимые клинике оборудование и расходные материалы.