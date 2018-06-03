Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести санкции против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой на американское издание Foreign Policy.

Источники сообщают, что Белый дом рассматривает и другие пути блокирования проекта «Северного потока-2», однако большинство ключевых фигур в администрации склоняются к введению санкций.

Аналогичные настроения преобладают и в Конгрессе США.

В Вашингтоне и многих восточноевропейских столицах выражают опасения, что «Северный поток-2», который должен вдвое увеличить прямые поставки газа из России в Германию, еще больше усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов.

Напомним, Германия и Финляндия уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.