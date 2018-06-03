также в разделеМир
На побережье Таиланда умер дельфин, проглотивший 80 пакетов 40
СМИ: Британия может заморозить активы российских олигархов 52
В Македонии прошли массовые протесты из-за планов переименовать страну 20
Глава Пентагона назвал условия ослабления санкций против Пхеньяна 17
США ищут способ оплатить проживание Ким Чен Ына в отеле на время саммита с Трампом 26
WSJ: В Белом доме готовят встречу Трампа и Путина 41
Беларусь готова закрыть границу с РФ 80
СМИ: НАТО планирует создать в Европе 30-тысячные силы быстрого реагирования 26
«Челси» отложил строительство стадиона из-за проблем Абрамовича 53
У Испании – новый премьер 80
Испанский парламент выразил недоверие премьеру 22
СМИ узнали новое возможное название Македонии 46
КНДР и Южная Корея возобновили мирные переговоры 34
В Грузии требуют отставки правительства 32
Ким Чен Ын перед саммитом с Трампом встретился с Лавровым 38
В ФФУ подтвердили проведение матча между сборными Украины и Албании 18
Мелания Трамп опровергла слухи о размолвке с супругом 31
Песков: РФ будет реагировать на военное присутствие США в Польше 52

Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести санкции против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой на американское издание Foreign Policy.

Источники сообщают, что Белый дом рассматривает и другие пути блокирования проекта «Северного потока-2», однако большинство ключевых фигур в администрации склоняются к введению санкций.

Аналогичные настроения преобладают и в Конгрессе США.

В Вашингтоне и многих восточноевропейских столицах выражают опасения, что «Северный поток-2», который должен вдвое увеличить прямые поставки газа из России в Германию, еще больше усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов.

Напомним, Германия и Финляндия уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги