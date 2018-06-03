В центре столицы Македонии Скопье прошла многотысячная акция протеста против переименования страны, сообщает 112 Украина.

Как отмечается, протестующие собрались перед зданием правительства в центре города с флагами Македонии и партии VMRO-DPMNE, которая считается организатором акции. Ее лидер Христиан Микоски заявил, что оппозиция не поддержит изменения в Конституцию относительно изменения названия страны.

Ранее члены партии VMRO-DPMNE обвинили правительство в «продаже национальных интересов» страны путем переговоров с Грецией по изменению названия и призвали к проведению досрочных всеобщих выборов в следующем году параллельно с очередными президентскими выборами.

Примечательно, бывший премьер-министр и лидер VMRO-DPMNE Никола Груевский, который управлял Македонией с 2006 по 2016 годы, отсутствовал во время проведения акции протеста, поскольку в среду, 30 мая, его приговорили к двум годам в тюрьмы за злоупотребление властью.

По данным разных СМИ, в протестах приняли участие от 30 до 50 тыс. человек.

Напомним, спор о названии Македонии – государства, которое возникло после распада Югославии в 1991 году, продолжается свыше 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, во избежание путаницы с северным регионом Греции – Македонией. Греция также предостерегает Скопье от каких-либо территориальных претензий на всю историческую Македонию, которая находится в Греции. Из-за этого Афины блокируют вступление Македонии в ЕС и НАТО.

Македония вероятно будет переименована в Республику Северная Македония (Severna Makedonija).