За прошедшие сутки, 2 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой, сообщает пресс-центр ООС.
На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.
Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.
Во время боевых действий за прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.
По данным разведки, трех оккупантов уничтожено, трое ранены.
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