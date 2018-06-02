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В селе Цебриково Одесской области в результате столкновений на избирательном участке пострадали 13 правоохранителей, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что в 13:01 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании почтового отделения в с. Цебриково, в помещении которого расположен избирательный участок.

Для обеспечения безопасности людей полицейские начали их эвакуацию. Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадало 13 правоохранителей.

Сейчас в отдел полиции доставлены двое правонарушителей. По факту угрозы или насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов начато уголовное производство по ст.345 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о квалификации события по статье «хулиганство».
ForUm

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