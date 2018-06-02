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Администрация президента США Дональда Трампа работает над подготовкой встречи главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным, среди главных вопросов которой, в том числе, будет ситуация в Украине.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на два осведомленных источника в администрации, передает «Украинская правда».

«Встреча может уменьшить напряженность в отношениях между двумя странами, которая выросла до масштабов «холодной войны», - говорится в статье.

Высокопоставленный чиновник в пятницу, 1 июня, заявил, что посол США в России Джон Хантсман находится в Вашингтоне, чтобы помочь организовать встречу между Трампом и Путиным.

По его словам, планирование все еще находится на ранних стадиях, когда обе страны должны согласовать дату и место встречи.

«Организация официальной встречи между Трампом и Путиным - это проект посла Хантсмана, который работает над ним непрерывно в течение многих месяцев», - сообщил источник.

Ожидается, что во время встречи президенты должны, в частности, обсудить вопрос Сирии, Украины и контроля над ядерным вооружением. Цель встречи - решить долгосрочные разногласия.

Ранее Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что вероятным местом встречи может стать Вашингтон.
ForUm

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