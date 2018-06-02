В ночь на 2 июня в Украину не пустили российскую спортсменку, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Екатерину Боброву. Об этом она сообщила в Instagram.

«Буквально сегодня ночью мы вместе с мужем летели на большой и важный семейный праздник – в Киев на юбилей его мамы, моей любимой свекрови. И меня не пустили в Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести олимпийский урок», – написала она

Бобровой запрещен въезд в Украину на три года.