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В ночь на 2 июня в Украину не пустили российскую спортсменку, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Екатерину Боброву. Об этом она сообщила в Instagram.

«Буквально сегодня ночью мы вместе с мужем летели на большой и важный семейный праздник – в Киев на юбилей его мамы, моей любимой свекрови. И меня не пустили в Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести олимпийский урок», – написала она

Бобровой запрещен въезд в Украину на три года. 

 
ForUm

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