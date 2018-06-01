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Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Гайко Маас отбыли в Мариуполь. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Теперь уже все серьезно: главы МИД Украины и Германии на пути в Мариуполь», - написал он в Twitter.

Посол опубликовал фотографии вертолета, на борту которого министры отправились в Мариуполь.

 

 


 


 

 

 

 


 

 
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