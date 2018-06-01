Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Гайко Маас отбыли в Мариуполь. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
«Теперь уже все серьезно: главы МИД Украины и Германии на пути в Мариуполь», - написал он в Twitter.
Посол опубликовал фотографии вертолета, на борту которого министры отправились в Мариуполь.
А тепер вже все по-серйозному: глави МЗС 🇺🇦🇩🇪на шляху до Маріуполя pic.twitter.com/HkKQaqFWyj— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 1 июня 2018 г.
Прибули з Міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом до Маріуполя. Зустрічатимемося зі спостерігачами ОБСЄ, місцевим населенням та поїдемо до лінії розмежування. pic.twitter.com/LRVD9smIvG— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 июня 2018 г.
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