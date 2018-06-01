также в разделеСтолица
Полицейский, сбивший ребенка на переходе, рассказал подробности ДТП 67
Лето в Киеве началось превышением уровня загрязнения воздуха 27
В Киеве на переходе сбили ребенка: авто оказалось полицейским, а не «президентским» 60
В Киеве загорелся и взорвался автобус 39
Для Nike сняли ролик в карьере под Киевом 67
Замдиректора киевской гимназии хранил в кабинете боеприпасы и психотропы 51
Крещатик досрочно открыли для проезда транспорта 19
В Киеве за рулем автобуса умер водитель 63
С киевского Дома профсоюзов сняли баннер 95
В Киеве будут судить чиновника Нацгвардии по делу Майдана 32
В Киеве от ботулизма умерла женщина 68
В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко 218
Киеву начали подключать горячую воду 121
Киев – среди самых дешевых городов мира в рейтинге UBS 57
В Киеве погиб 4-летний мальчик, выпав из окна 12 этажа 34
Парня, ударившего пенсионера на «Лесной», отправили под домашний арест 63
В Киеве сожгли авто помощника Мосийчука 59
В столице снова горел кинотеатр «Экран» 57

Мэр Киева Виталий Кличко вручил именные стипендии городского головы творческим детям.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника, стипендии получили 75 учащихся детских школ эстетического воспитания – лауреаты международных и всеукраинских конкурсов. Традицию вручать творческие стипендии 1 июня, в Международный день защиты детей, начали 20 лет назад.

В этом году на получение стипендий представляли 130 кандидатур воспитанников музыкальных и хореографических, художественных и театральных школ, школ искусств и Киевской детской академии искусств. Конкурсная комиссия выбрала 75 победителей.

«Убежден – каждый из номинантов был достоин победы. Но конкурсная комиссия выбрала 75 победителей. С каждым годом мы увеличиваем количество таких стипендий. Как и размер вознаграждения. Сейчас он составляет 1000 гривен. Да, сумма небольшая. Но, надеюсь, такое отличие станет хорошим стимулом для юных талантов», - отметил мэр столицы.  

Стипендии получили юные творческие киевляне, которые достойно представили Украину на международных конкурсах в более 10 странах мира, в частности, в США, Франции, Италии, Венгрии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги