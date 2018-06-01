Мэр Киева Виталий Кличко вручил именные стипендии городского головы творческим детям.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника, стипендии получили 75 учащихся детских школ эстетического воспитания – лауреаты международных и всеукраинских конкурсов. Традицию вручать творческие стипендии 1 июня, в Международный день защиты детей, начали 20 лет назад.

В этом году на получение стипендий представляли 130 кандидатур воспитанников музыкальных и хореографических, художественных и театральных школ, школ искусств и Киевской детской академии искусств. Конкурсная комиссия выбрала 75 победителей.

«Убежден – каждый из номинантов был достоин победы. Но конкурсная комиссия выбрала 75 победителей. С каждым годом мы увеличиваем количество таких стипендий. Как и размер вознаграждения. Сейчас он составляет 1000 гривен. Да, сумма небольшая. Но, надеюсь, такое отличие станет хорошим стимулом для юных талантов», - отметил мэр столицы.

Стипендии получили юные творческие киевляне, которые достойно представили Украину на международных конкурсах в более 10 странах мира, в частности, в США, Франции, Италии, Венгрии.