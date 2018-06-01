Запорожский городской совет ограничил продажу алкоголя, слабоалкогольных напитков и пива (кроме безалкогольного) на территории города с 22:00 до 8:00. За данное решение на сессии 29 мая проголосовали 36 депутатов при 33 необходимых, передают Українські Новини.

Ограничение не касается заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, рестораны).

Горсовет рекомендует органам местного самоуправления довести до сведения субъектов предпринимательской деятельности о необходимости прекращать реализацию этих напитков ежедневно с 22:00 до 8:00.

В октябре 2017 года Запорожский горсовет принял решение об ограничении продажи алкоголя с 22:00 до 10:00, но АМКУ признал его нарушением конкуренции.